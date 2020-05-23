繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）5月21 日美股盤後公布 2021 會計年度第一季度財報（截至 2020 年 4 月 26 日），營收30.8 億美元、淨利 9.17 億美元、每股盈餘 1.47 美元，分別年增39%、133%、130%，加上NVIDIA發表最新一代基於Ampere 架構的 A100 GPU，同樣採用台積電7奈米製程，如預料獲得市場青睞，NVIDIA也挺過新冠肺炎疫情衝擊，今年股價上漲逾50%。

NVIDIA新一代的GPU晶片在先前傳出委由三星7奈米代工生產，長期夥伴台積電傳出掉單，但髓著新品發表，台積電依然吃下大多數7奈米GPU的訂單，三星方面僅獲得部分入門級GPU的生產。

NVIDIA發表新一代的繪圖處理器(GPU)Nvidia A100，這款基於Ampere 架構的晶片將用於AI資料處理需求，AI 訓練效能能較前一代產品增加20倍，採用台積電7 奈米製程。NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳提到，A100 GPU將利用單一平台，取代英特爾的Turing、Volta 架構，將有效降低資料中心整體成本。

黃仁勳雖不願透露有哪些客戶，但目前主要雲端供應商都已經採用基於Ampere 架構的電腦。NVIDIA從幾年前就專攻高效能運算(HPC)、資料中心以及自動駕駛等業務，這也幫助NVIDIA創造30億美元的業務，協助該公司與英特爾在GPU設計上競爭，並與AMD在GPU搶攻市場份額取得優勢。

這也讓資深半導體產業分析師陸行之在臉書表示，雖然晚了幾天看黃仁勳透過線上直播舉行今年的GTC 2020 大會，並提到該款由NVIDIA設計、台積電7奈米製程以及台積電採用高頻寬記憶體（HBM ）的CoWoS封裝技術，將協助AI/HPC應用效能更強，這使他更熱血奔騰，直呼真是厲害。

(中時電子報)