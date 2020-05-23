日本1名女子因母親剛過世不久，心情低落尚未回復，趁著某日家中所請的看護，正為自己的爸爸測量血壓時，女子突然拿著鐵製啞鈴，朝看護的頭部砸下去導致看護當場頭破血流，所幸及時送醫搶救後已無大礙，女子攻擊原因仍有待釐清當中。

據了解，1名女子的母親剛過世不久，家中聘請看護照料年長的父親。案發當天，女子趁著女看護替父親量血壓時，忽然拿起家中鐵製啞鈴往女看護的頭部猛砸5次，導致女看護當場頭破血流。即便事件過程中，女子父親不斷勸阻「妳會把她打死的」，仍未見女子停手，女子還竟回說「她死了也沒關係」持續毒打猛捶。

警方指出，該女子犯案後自行自首，向員警聲稱「媽媽出事了，請幫幫我」。警方抵達現場發現，女看護的頭部血流滿立刻送醫搶救，並以「殺人未遂罪」逮捕女子。

女子被帶至警局偵辦時大言不慚表示，為什麼活著的人不是媽媽而是這個人。警方推斷，女子極有可能將母親的過世憤怒，遷咎在女看護身上，持啞鈴毒打以消自己心頭之恨。女子的攻擊原因仍有待調查中。

(中時電子報)