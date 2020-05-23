吃糖不只會變胖，恐會讓全身壞光光。肝膽腸胃科醫師張振榕在節目上分享，一位18歲的男大生1天喝3杯奶茶，檢查後發現竟有脂肪肝、三酸甘油脂過高，做了大腸鏡檢查後，醫師驚呆，「哇！怎麼這麼大顆」。

張振榕在節目《醫師好辣》分享，吃糖易造成脂肪肝，還會傷害大腸黏膜。18歲男大生被父母帶來看病，新生入學體檢的肝指數太高，掃描和抽血報告顯示，他有脂肪肝且三酸甘油脂飆到6、700mg/dl，正常150mg/dl，超過500mg/dl恐胰臟發炎。

而該名男大生透露，他1天喝3杯奶茶，讓醫師忍不住說教，父母都是三高體質，恐會遺傳你還喝哪麼多？但男大生當然不以為意，而他服藥後三酸甘油脂也只降到300mg/dl左右，距離正常還有距離。

男大生的爸爸曾被診斷出有大腸息肉，發現兒子不名原因腹瀉1個多月後，忍不住來拜託醫生幫兒子做大腸鏡。起初張振榕覺得「才18歲怎麼可能長息肉？」，但坳不過爸爸的請求，便替男大生做了檢查。

不料，一看就嚇到「哇！怎麼這麼大顆」在男大生的直腸裡面，長了一顆1.2公分的息肉，而且是超大顆的。張振榕自述當腸胃科醫師這麼多年，過去從未見過18歲小孩長息肉，後來切除化驗，竟是容易癌變的「絨毛腺瘤」也印證吃糖傷肝、還可能誘發大腸息肉的說法。

(中時電子報)