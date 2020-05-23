藍營縣市首長紛紛在侯友宜臉書貼文下方響應。（翻攝畫面／許哲瑗新北傳真）

藍營幹部也在貼文下方「揪團出遊」。（翻攝畫面／許哲瑗新北傳真）

疫情趨緩之際，新北市長侯友宜首邀金門縣推動「金新款待」互惠旅遊，力拚國旅振興經濟，藍營各地總動員，花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、南投縣長林明溱等多個縣市首長，今紛紛在侯友宜臉書留言響應「互惠旅遊大家一起來！」；黨主席江啟臣、副秘書長李彥秀、立委溫玉霞等人也喊話「大家約起來、國旅衝一波！」

侯友宜與金門縣長楊鎮浯跨海推動「金新款待」互惠旅遊，新北以經典行程「青春山海線」為主軸，暢遊金山、九份和淡蘭古道，金門則規畫「遊金門類出國」、「親子遊金門」等3條遊程；兩人昨合體宣傳，侯友宜表示，不只金門，新北市願意和所有縣市推動互惠旅遊，一起振興國旅商機，搭上疫情後經濟起飛的第一班班機。

政策吸引藍營總動員，今紛紛在侯友宜臉書留言響應；徐榛蔚介紹，花蓮從北秀林的清水斷崖，到南富里的日環奇景，處處是驚奇、處處是風景，「花蓮也準備好了，別忘了來零確診的花蓮，帶顆花蓮大西瓜回新北分給大家清涼一下！」

饒慶鈴則說，平溪天燈夜晚營造浪漫，台東熱氣球白天製造驚喜，新北遊完到金門，跑完金門衝台東，「互惠旅遊大家一起來！」；林明溱說，清境觀星、日月潭遊湖、溪頭避暑、名間及鹿谷喝好茶，「防疫新生活運動，南投迎接振興，歡迎大家開心出遊」。

此外，澎湖縣長賴峰偉、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠也跟進，留言介紹縣市打卡景點與在地美食，響應新北市互惠遊程，「互惠旅遊大家一起來！」

有趣的是，藍營幹部也在貼文下方「揪團出遊」，江啟臣說「休但幾勒！還能不能開放其他縣市一起上車？」，王育敏、李彥秀、溫玉霞紛紛回應「主席可以當老司機嗎？」、「這是一個員工旅遊的節奏嗎？」、「主席我＋1」，吸引不少網友按讚。

(中時 )