防疫期間台北車站大廳不能群聚，現場顯得空蕩冷清。(資料照 潘千詩攝)

網友發起坐爆北車活動，抗議台鐵不讓坐台北車站大廳。今(22)日中午網友群聚大廳表達訴求。對於網友此舉，網路觀察家朱學恒提醒小心群聚，並正經八百給建議，疫情期間想抗議最好帶椅子去坐啦。

朱學恒在臉書上提到，大家不要好了傷疤忘了疼，疫情期間還是小心為上，想抗議最好帶椅子去坐啦。他提及國外實驗檢測數據，地板是傳染的高危險區域，鞋子踩上去都危險了，更何況還整個人坐上去，千萬小心，他正色說「不是開玩笑的」。

美國疾病控制與預防中心曾發布一項研究，團隊在大陸武漢一家醫院的加護病房（ICU）中，蒐集各個物體上的病毒檢體，結果發現，醫務人員腳底有一半檢測出新冠病毒。研究人員因此認為，病毒以及疾病很有可能透過醫務人員的鞋底傳播開來。

朱學恒奉勸網友，風聲鶴唳的防疫日子也沒過去多久，大家要小心群聚啊。他最後開玩笑提醒網友，臉書去灌爆龍龍臉書就好，反正他現在很配合的啦。

對於有人到北車大廳坐爆一事，網友不認同居多，「以爲疫情真的沒事了喔 天真」、「當初給了方便就當隨便，就變成理所應當，還變成特色了…」、「典型的給方便當隨便～」、「就是想吹冷氣而已，不然228很遠嗎」、「疫情還沒結束應要群坐，染疫誰買單？」、「不管是不是防疫期，這明明是車站啊…」、「是大家的北，不是你們少數人的北車」、「車站是公共場所，不是專屬某個族群專用，好嗎？」。

(中時電子報)