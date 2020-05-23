新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今宣布放寬自費採檢規定，由原先只限特定國家、地區，放寬至不限國家，且因工作、求學、奔喪而需要出境者皆可自費採檢。若屬於這些條件以外的特殊個案，則需向外交部提出申請，相關措施即起上路。

過去指揮中心開放自費採檢的對象有3種，因二親等親屬過世或重病而需在居家檢疫或居家隔離期間外出的民眾、因工作而須入境越南的民眾，以及旅外親屬事故或重病而需出境的民眾，但國家、地區僅限印尼、越南、緬甸、柬埔寨、孟加拉、大陸及澳門。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，隨著疫情發展，部分國家、地區陸續提升邊境及相關防疫管制措施，並要求入境的民眾須檢附檢驗證明，考量國內疫情穩定控制中，加上檢驗量能足夠，指揮中心決定逐步放寬民眾自費採檢的條件。

根據放寬後規定，民眾出境地點從限制國家、地區，改為不限國家、地區，只要基於求學、工作、因緊急狀況需奔喪或探親的理由而需出境，就能申請自費採檢，眷屬也一樣適用。而外國人以或陸港澳人士需出境，也可申請自費採檢。若屬於這些條件以外的特殊個案，則需向外交部提出申請。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，放寬自費採檢的措施即起上路，自費採檢出境的民眾，每人以3個月內申請1次為原則。目前全台共有18家指定自費檢驗醫院提供服務。目前國際疫情嚴峻，全球旅遊警示皆為第三級警告(Warning)，民眾出境前需確實評估所赴國家、地區相關風險及是否有出境之必要，以避免因當地邊境封鎖等管制措施而無法返台。自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等防疫措施。

(中時 )