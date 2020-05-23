總統府預計下周依法提出考試院正副院長、委員提名名單。黨政高層表示，未來考試院將遵照蔡英文520就職演說宣示，考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，未來考試院與行政院人事行政總處必須是合作的狀態，不能出現互相制衡，絕對不能再發生人資部門「自己玩自己的」。

考試院第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，由於考試院組織法規定應於任滿3個月前提名，依照最新修法通過，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年，因此新任考試委員將於109年9月1日就職。

對於未來考試院新思維，黨政人士指出，過去試委的提名，都是各學門的專業領域，每個團體都在找具代表性人物，鞏固既有資源與思考。例如之前年金改革，就發生前總統馬英九提名的考試委員與銓敘部、行政部門有嚴重歧見。

黨政人士人士強調，總統認為，考試院是行政權的一部分，負責文官制度、銓敘、考試、進用、保障與培訓，加上行政院人事行政總處，兩機關都屬於國家整體人資部門。

黨政人士強調，修法後，未來每一位總統上任後，9月1日考試院團隊會形成，每4年換一次，每任考試院團隊都是新總統任命，不會出現新任總統遇上前任總統提名的考試委員，讓許多相關修法、制度推動與改革，窒礙難行，「所以新制上路後，未來不論哪一黨執政都是好事」。

由於立法院即將休會，考監兩院的人事，預計都要待立法院6月召開臨時會時才能處理。

(中時 )