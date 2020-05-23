嘉義縣六腳鄉朴子溪自行車道一段長約450公尺的阿勃勒，近日悄然綻放。（張毓翎攝）

天氣漸漸放晴，嘉義縣六腳鄉朴子溪自行車道一段長約450公尺的阿勃勒，近日悄然綻放了！受到連日豪雨影響，不少花瓣都被打落，形成一條絕美的「黃金地毯」，此外，從該處沿著嘉57鄉道到故宮南院路旁，也有整排的阿勃勒，走到哪都可見滿地落花，適合騎乘鐵馬，欣賞沿途美景。

每逢5月下旬，朴子溪自行車道就會被阿勃勒花染成金黃色，微風陣陣吹拂，成串的花朵落英繽紛，宛如下起一場「黃金雨」；受梅雨鋒面及西南氣流影響，嘉義縣前幾天下起間歇性大雨，今日趁著雨勢趨緩，不少遊客前來賞花、拍照，還有家長帶著小朋友來騎腳踏車。

當地居民說，今年阿勃勒花況特別好，整條步道在陽光照射下最美，花朵鮮艷度較高，以往可開到6月下旬，可惜今年盛開時，正逢梅雨季，預估花期會縮短，賞花點除了朴子溪自行車道，嘉57鄉道及故宮南院前的太子大道的阿勃勒也已盛開，想來賞花的民眾，一定要把握這幾天。

朴子溪自行車道全長25公里，從六腳鄉蔗埕文化園區出發，可至最西邊的東石漁人碼頭，跨越朴子、六腳、東石3個鄉鎮市，遊客不管是探訪田園景致、溼地生態或品嘗海鮮等美食，都能利用這條自行車道到達，欣賞美麗的黃金雨之餘，不妨也來感受在地風情。

(中時 )