這是村民供奉原來的兩尊土地公婆。（陳姓村民提供／王志偉花蓮傳真）

土地公婆失蹤一夜被尋回，村民指「變胖了」，懷疑神尊被調包。（陳姓村民提供／王志偉花蓮傳真）

土地公婆失蹤一夜，被尋回卻「變胖了」！？花蓮富里鄉新興村一座福德祠供奉的土地公婆，日前被村民發現金身疑似遭竊，只留下聖服，警方找到隔鄰范姓男子所為，不過他否認竊取，供稱受託將兩尊金身帶回整理。當村民鬆口氣時，竟發現越看越不像是原來的土地公婆樣貌，不只變胖了，土地公材質也從石頭變水泥。因這兩尊神像有上百年歷史，手工雕琢，相當罕見，懷疑被調包變賣，盼警方能查明。

「緊急尋求協助」！新興村陳姓村民在臉書「我愛玉里」PO文表示，新興村4鄰的土地公廟供奉一對土地公及土地婆，已有百年歷史，本月21日供奉的村民發現兩尊聖體不翼而飛，村民相當著急，立即向警方報案。

隔天，警方循線找到隔鄰的范姓男子到案，他供稱，因鄰村友人到這間福德祠拜拜，發現土地公「臉黑黑」面容模糊，才託他帶去給修復師整理，之後已經原璧歸還，否認竊取，更無掉包情勢。

土地公婆返家了，村民也鬆了一口氣，但是，怎麼看，都不像「本尊」，陳姓村民今受訪指出，土地公婆是當地信仰所在，村民每天都會去供奉拜拜，但心中疑惑，「土地公變胖、土地婆變美」，而且原本是石雕的土地公，拿回來竟然變水泥材質，土地公已有百年歷史，且是手工石雕，村民擔心被偷換走高價轉賣。

當地新興村長劉文祥表示，這對土地公婆百年來照顧當地村民，以往，土地公婆若髒了或衣服破損，村民事先會和大家商量後更換，范男沒跟村民溝通就動手，不合理，且拿回來的新土地公婆，很多村民都說長得和原本不一樣，才會啟人疑竇。希望警方釐清查明。

這座福德祠位於新興村山上的產業道路旁，供奉的土地公婆約30公分高，廟雖不大，但每天都有村民上香拜拜，清掃環境，是附近3、4鄰約20戶居民的信仰中心。

(中時 )