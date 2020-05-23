白宮新聞秘書麥肯雅妮秀川普捐款支票 意外曝總統銀行細節

為了彰顯美國總統川普慷慨解囊，為防控新冠肺炎捐款，白宮新聞秘書麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）周五在記者會中，特別拿出1張10萬美元（約300萬台幣）的支票，但不料意外將老闆的私人銀行細節曝光。

據《衛報》（The Guardian）與美國全國廣播公司新聞台（NBCNews）23日報導，麥肯雅妮22日宣佈，川普將捐贈季度薪水支票給衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services），以支持他們致力面對，遏制並對抗新冠肺炎。

劇本走到這裡，都還算是可圈可點。不過，當她拿起支票，讓白宮記者看時，竟然徹底將川普的銀行帳戶等細節公諸於世。而一名政府官員告訴《紐約時報》（The New York Times），他們在簡報會中絕不用假支票。白宮在聲明中說，川普拿出薪水，以協助研發治療新冠病毒的新療法，但媒體不單純報導事實，反倒因可恥的動機，一心要知道支票的真假。

(中時電子報)