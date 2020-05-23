網友留言。（摘自反罷韓.救高雄臉書）

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，如今罷韓在即，有韓粉發文吐露自己為何至今依然支持韓國瑜，因為韓國瑜接地氣，貼近庶民，就如同前總統將經國先生。

韓粉網友在粉專《反罷韓.救高雄》臉書發文表示，為何他會支持韓國瑜至今，那是因為「韓國瑜接地氣，貼近庶民，很像蔣經國。國民黨政治人物中誰能如此？國民黨那些權貴階層的政治人物做得到嗎」？而且「韓國瑜吸引很多民進黨徒和支持民進黨的民眾挺他，是國民黨其他政治人物做不到的，誰能有此魅力和本事」？

該網友也談到罷韓議題，他直言「有人問說，既然這麼多綠營民眾支持韓國瑜，為何還罷韓？罷韓民眾中大多數是年輕人/學生，他們先是受到錯誤偏頗教科書內容的影響，後又受民進黨宣傳的影響」。

所謂教科書的影響，該網友指出，前總統馬英九執政八年，對課綱啥也沒做，造成今天嚴重的後果，當然要負最大的責任。（那些課綱教出天然獨反國民黨的學生/年輕人，使大多數年輕人都支持蔡英文/民進黨，這還不嚴重嗎！）如今民進黨又提出18歲有投票權，國民黨以後就不必選了。

許多反韓國瑜民眾最大的理由是：韓國瑜不該出來選總統！該網友幾點為韓國瑜叫屈：第一、韓國瑜原本不想選總統，廣大民眾不斷勸進，盛情難卻下只好答應。第二、韓市長執政，民進黨中央處處卡韓，只有當上總統才能解決這問題。

該網友更強調，選前許多人提議，前鴻海創辦人郭台銘選總統，韓國瑜當市長，立意雖不錯，但就現實面說，挺韓的民眾遠多於挺郭的民眾，郭台銘果真出來競選，恐怕得票數比韓國瑜還少。而且2018縣市長選舉，靠著韓國瑜的氣勢和影響，國民黨拿下15席縣市長，大勝民進黨。國民黨裡有哪個政治人物能做到呢？

(中時電子報)