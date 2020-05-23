高雄市長韓國瑜（後排右）、副議長陸淑美（後排右二）23日上午到岡山區潭底社區視察。（高雄市政府提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市長韓國瑜23日上午前往岡山區潭底社區視察排水改善工程進度與防汛準備，並與副議長陸淑美、議員方信淵、宋立彬，以及當地區里長等人了解積淹水狀況。當地居民肯定市府的治水態度；韓國瑜希望「治水不分黨派」。

高雄市水利局副局長許峻源說，潭底抽水站入流改善工程預計在7月3日前完工，將提升抽水機效能、加速排水速度；潭底排水增設抽水設施改善與田厝排水左側護岸應急工程，也預計在11月27日完工；另外，潭底橋改建工程與護岸改善，也都已完成相關規劃，目前投入經費約8.36億元。

韓國瑜表示，他兩年前也曾來這裡視察，當地居民一直飽受淹水所苦，他上任後不斷跟水利局研議，表達一定要改善當地淹水問題，如果有需要幫忙爭取中央經費的地方，也要拜託該地立委幫忙爭取，「為了地方不分黨派！」。

有居民當場告訴韓國瑜：「以前每次都要淹5天，這次淹1個小時水就退了！」，大力肯定市府治水作為。韓國瑜表示，這次119個積水點大多都在1天內消退，以前最常淹水的永安、林園、燕巢、楠梓、岡山等區域，今早區長回報積水都已消退，下次若是再有大雨來，市府一定要記取相關經驗，全力幫忙解決淹水問題。

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(中時 )