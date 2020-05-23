南投縣府抽籤作業直播，高達1.3萬次瀏覽，網友對於縣府採取網路直播公開抽籤作業作法表達高度肯定。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣府配合新冠肺炎防疫期間停辦室內大型活動措施，「109年大專青年學生公部門暑期工讀生計畫」23日上午在縣府以網路直播方式辦理公開抽籤作業，由副縣長陳正昇主持，抽籤程序公開、公正、公平，依序抽出正取63名，備取30名，中籤者將從7月13日起至8月30日止，在縣府各局處工讀為期50天，月薪為2萬3800元，期滿薪資最高達3萬8873元，中籤率約15.4％。

「109年大專青年學生公部門暑期工讀生計畫」由社會及勞動處長林志忠抽出10名代為抽籤人員，在政風人員監督下，先由陳正昇和林志忠各抽出1名正取人員後，再由代為抽籤人員接著透過直播，依序抽出正取63名，備取30名，過程順利圓滿。

陳正昇表示，倍受青年朋友關心的「109年大專青年學生公部門暑期工讀生計畫」今天進行抽籤作業，配合新冠肺炎防疫改採網路直播方式公開辦理，今年勞動部原核定該計畫共35個名額，縣長林明溱有感青年朋友暑期工讀需求，指示爭取更多名額。

讓更多青年朋友了解公部門行政組織運作及公共服務、民眾滿意度等情形，作為未來進入職場參考，經爭取更多名額，提供機會認識公部門運作及公共服務的內涵，最後核定63個名額。

縣府指出，此次報名者共有416名，經審核後符合資格者有409名，將抽出63名正取，30名備取，雖中籤比例不高，但機會相當難得，過程還是以全程網路直播及公正、公開與公平方式來決定。

中籤的青年朋友除了進入公部門職場後要用心學習，細心領會，作為未來出社會做社會服務的參考外，同時工讀期間的收入也能減輕家長支付學費負擔，可謂是一舉數得的好工作。

勞動處表示，正取的63名青年朋友將從7月13日起至8月30日止，在縣府各局處工讀，為期50天，機會難得，如正取者未報到，則由備取人員依序遞補。

縣府也呼籲青年朋友，比較欠缺社會經驗，參與工讀時一定要小心防範求職詐騙行為，另外，要注意職場安全，遵守提供工讀機會單位的工作準則，平安順利的度過充實暑假。

抽籤作業直播尚未開始就有許多人連線等待，過程緊湊順利，最後統計共有1.3萬次瀏覽，31次分享，抽籤過程網友回應熱烈，留言充滿緊張期待的氣氛，對於縣府採取網路直播公開抽籤作業的作法也表達高度肯定。

抽籤結果將會縣府官網公佈（下載網站1：南投縣政府首頁／最新消息／本府109年度青年學生公部門暑期工讀計畫正、備取錄取名單。下載網站2：社會及勞動處全球資訊網／勞工福利／勞工及青年就業／暑期工讀／本府109年度青年學生公部門暑期工讀計畫正、備取錄取名單。）

(中時 )