彰化八卦山大佛風景區天空步道沿線種植的鳳凰木，正值夏季花季，火紅鳳凰花盛開美不勝收。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化八卦山大佛風景區天空步道沿線種植的鳳凰木，正值夏季花季，火紅鳳凰花盛開美不勝收。圖為八卦山銀橋景致。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

火紅鳳凰花盛開，又到了畢業季節，今年因爆發新冠肺炎疫情，全台各級學校均延後開學，連帶影響畢業季時程，但彰化縣山區和八卦山風景區的鳳凰木已經如火如荼盛開，彰化縣長王惠美歡迎各界民眾到天空步道走走、賞花，拍下美照打卡，不只留下美好回憶，還能參加抽獎贈好禮。

每年5至7月夏季時節，就是鳳凰花盛開時節，也被視為畢業季節的象徵；目前彰化縣內八卦山大佛風景區、天空步道、芬園鄉「就是愛荔枝」樂園，和溪州鄉綠筍路等地的沿線種植的鳳凰花全面盛開，美不勝收。

彰化縣政府指出，今年的鳳凰花花況空前燦爛，在彰化各地的校園及公園中隨處都可看見，滿樹的紅花綠葉，把天空裝扮得鮮艷繽紛，呈現蓬勃的生氣，隨風飄落火紅般的花朵，將大地點綴的多采多姿。

凡於5月30日起至6月30日止，上臉書「愛玩彰化」粉絲團，於活動貼文下方，上傳打卡美照、分享該貼文並依指定內容留言且標註2位好友，符合注意事項規則的網友，即可參與抽好禮活動；獎品為超商500元商品卡，共10名，詳情可見：https：／／reurl.cc／Mv29gK。

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