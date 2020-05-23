火紅鳳凰花盛開，又到了畢業季節，今年因爆發新冠肺炎疫情，全台各級學校均延後開學，連帶影響畢業季時程，但彰化縣山區和八卦山風景區的鳳凰木已經如火如荼盛開，彰化縣長王惠美歡迎各界民眾到天空步道走走、賞花，拍下美照打卡，不只留下美好回憶，還能參加抽獎贈好禮。
每年5至7月夏季時節，就是鳳凰花盛開時節，也被視為畢業季節的象徵；目前彰化縣內八卦山大佛風景區、天空步道、芬園鄉「就是愛荔枝」樂園，和溪州鄉綠筍路等地的沿線種植的鳳凰花全面盛開，美不勝收。
彰化縣政府指出，今年的鳳凰花花況空前燦爛，在彰化各地的校園及公園中隨處都可看見，滿樹的紅花綠葉，把天空裝扮得鮮艷繽紛，呈現蓬勃的生氣，隨風飄落火紅般的花朵，將大地點綴的多采多姿。
凡於5月30日起至6月30日止，上臉書「愛玩彰化」粉絲團，於活動貼文下方，上傳打卡美照、分享該貼文並依指定內容留言且標註2位好友，符合注意事項規則的網友，即可參與抽好禮活動；獎品為超商500元商品卡，共10名，詳情可見：https：／／reurl.cc／Mv29gK。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。