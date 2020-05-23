主管港澳事務的大陸國務院副總理韓正，今早（23日）接見港區全國政協委員。韓正表示，去年的反修例風波暴露了國安漏洞，中央從去年四中全會就已下定決心，要建立香港的維護國家安全制度，而且「勢在必行，否則香港將永無寧日」。韓正強調，明白香港社會對立法有擔心，但強調法例只針對少數的人，以保護香港的營商環境及大多數市民的日常生活。

據《香港東網》報導，韓正指出，港版國安法是中央的慎重決定，形容香港的情況日益嚴峻，街頭暴力及本土恐怖主義亦日益猖獗，成為國家安全的「突出風險」，而《基本法》第23條立法一直沒有落實，中央對國家安全有最終責任。訂立港版國安法，是中央經科學評估後作出的決定，韓正強調，全球沒有一個地方沒有國家安全法。

香港政協委員朱銘泉會後轉述，韓正在會上重申立法的必要性和合法性，指做法是為香港好，已經考慮過不同因素，包括國際社會的聲音，並強調中央重視香港，以及香港作為國際金融中心的地方，相信香港有良好的基本因素，包括人才和法律，令大部分人和國家仍對香港有信心。

《香港01》報導，香港政協委員、工聯會理事長黃國於會後轉述，韓正於會上為政協講解立法的背景及目的，並表示中央於去年四中全會已提到，要建立健全的特區維護國家安全法律制度和執行機制，此時立法是按脈絡推進。韓正強調，國安法僅重點針對一小部分人，並保障營商環境及市民正常生活，以避免暴力事件影響社會穩定。

韓正還說，香港存在很多經濟及社會的深層次問題，例如房屋改革等，需要穩定的社會環境處理，大陸中央會全力支持特區政府解決有關問題。

此外，韓正還高度肯定港府及特首林鄭月娥的抗疫成效，指出新冠肺炎與SARS存在差異，傳播速度極快，而香港作為高度人口密集的國際都會，抗疫工作做得相當不錯，形容是展現「非常時期的魄力」。

港區全國政協委員今早乘坐小巴抵達政協禮堂，和韓正會面約1個半小時。大陸全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明及中聯辦主任駱惠寧均出席，但沒有發表講話。

韓正去年兩會期間也曾接見港澳政協委員，並於會上讚揚特首林鄭月娥「積極作為、市民普遍認同」，在環境、經濟、政治及民生上有所作為，並以取締民族黨為例，直言香港「政治生態不錯」。未料去年6月開始，香港發生長達半年的反修例運動，從原先的上街和平抗議遊行，逐漸演變成暴力流血衝突。

(中時 )