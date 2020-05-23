台灣民眾黨今日下午在基隆舉辦地方研習，邀請到藝人許效舜前來演講，面對媒體追問是否會代表民眾黨參選基隆市長，他指出，自己不排除任何政黨的合作，但最主要要合作的對象是基隆市民，他更笑說「只要是為了地方，我連2、30萬出場費也不要。」

去年曾表態要參選基隆市長的藝人許效舜日前接棒中華雅石藝術總會長一職後，更於23日替民眾黨做地方政治的演講，不免讓人進一步猜測是否要代表民眾黨參選，他面對媒體詢問指出，每個黨要關心基隆，都是要合作的對象，今天就算是蔡總統來邀請他來幫基隆，也都會答應，只要是為了基隆好，自己身為代表基隆的一份子，一定都會答應。

許效舜說，自己未來只要有機會替基隆市民爭取權益，一定當仁不讓，他指出，「神聖任務全力以赴」，不排斥跟任何政黨合作，只要是為基隆人好，各種合作都有可能。

2020大選期間許效舜曾回基隆替當時國民黨派出的立委候選人宋瑋莉站台時，表示自己將參選下屆的基隆市長，引起網友幾乎一面倒的大力支持，就連任市長林右昌也獻上祝福，但今天台北市長下午抵達後，面對媒體的詢問，不發一語直接進入會場，也引發聯想。

(中時 )