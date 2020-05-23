越南的撤僑專機公文。（圖：業者提供）

越南3月23日因新冠肺炎國際航線禁止旅客入境，該國已陸續派機赴中國大陸、美國、日本、東歐等地撤僑，估計是因為台灣特別安全，本月25日才有首批兩架專機來台撤僑，預計自台灣搭載583名越南民眾返鄉，其中孕婦超過5百位。

據透露，越南滯台民眾，包括商務客、僱用合約屆滿的移工、逃跑被留在拘留所的移工、探親人士、越配等，合計3千餘人在排隊等候回越南，首批撤僑專機以孕婦為主，越南航空預計派波音787或空巴A350客機載回343名旅客，越捷航空預計派A321客機載回240名旅客。

越南對於疫情管控被認為優於台灣，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，我國確診率為5萬分之一，越南是30萬分之一，衛福部部長陳時中近日也表示越南與紐西蘭可能會列為第一波的商務人士來台的鬆綁國家。雖然台越間還未就邊境管制鬆綁大成協議，越方三家航空公司與我方華航都已規劃自7月1日起復飛台越客運航線。

越籍航空公司指出，目前進入越南旅客需要專案申請，台越間客機越南飛台北方向只能載越南回台的台籍人士，回程只能載貨，但是如果雙邊近期內同意透過行前篩檢與提供健康檢查報告方式，免除14天的隔離，就可以雙向載客，越南航空與越截航空並表示會考慮提前半個月復飛並增加復飛航班數。

在正班機部分，目前越南航空規劃7月1日起台北-胡志明每周4班，台北-河內每周3班，高雄原則上也比照相同標準；越捷航空規劃台北-河內與台北-胡志明每周各3班；越竹航空台北-河內與高雄-河內都規劃每周各飛3班。

華航6月沒有排客運航班，7月有排，台北飛胡志明與河內都是排每日兩班，但是屆時會不會減併班，或是實際飛不飛還不確定，華航訂位組建議旅客時間接近一點再聯絡。長榮航空目前在河內與胡志明都還有提供客運航班，表示會根據雙方政府協商結果決定是否增班。

相關業者指出，目前雙方透過駐對方辦事處，協商是否透過行前篩檢與提供健康檢查證明方式，免除入境後14天隔離限制，至於外界傳出的仍須隔離5天方案，除了會讓旅客卻步，也影響雙方商務經濟發展。

台越復飛初期，估計以商務客、探親客與勞工為主，政府已宣布6月底前不開放國際線旅行團，7月以後是否開放也還是未知數。

(工商 )