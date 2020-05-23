半導體材料商華立（3010）與亞洲第一大離岸風電葉片大廠天力簽訂風機葉片材料供應合約，將由華立供應天力在台製造風機葉片所需的相關材料，共同參與風葉國造計畫，邁開台灣再生能源的一大步。 華立指出，這次材料採購是雙方深耕離岸風電的第一步，期待未來能與天力有更多面向的合作模式展開，並肩為台灣離岸風機葉片材料在地化努力不懈，加速台灣成為亞洲一站式離岸風機葉片服務的基地。

今年政府加碼訂定2026到2035年下階段十年間，擴大離岸風電目標達10GW，預估吸引更多外商，將離岸風電的亞太營運中心設在台灣，打進國際風電供應鏈。華立表示，此次搭上離岸風電黃金十年，在風機葉片的複合材料供應上，將以高度專業及靈活採購能力，與天力攜手搶攻具龐大商機的離岸風電市場。

此外，根據專業研究機構顯示，預計至2027年，全球風機供應鏈潛在市場規模達5,400億美元，其中葉片市場潛力最足，超過1,000億美元，葉片相關廠商將是海上風電的最大贏家。

(工商 )