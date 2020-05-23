全球首場企業女子壘球聯賽日前搶先在台中開打，吸引國內外媒體報導，世界棒壘總會官網專文報導。經中央同意，23日在台中萬壽棒球場首度開放300名觀眾入場觀賽，由福添福嘉南鷹對戰新力旺旺獅，台中市政府輔導主辦單位積極落實各項防疫措施，提供球迷安全的觀賽環境。

運動局表示，為落實防疫，日前已先邀請中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬及中華民國壘球協會，召開防疫措施研商會議，並到球場會勘，確保每一項防疫措施到位，輔導中華民國壘球協會賽事順利進行。

運動局指出，教育部體育署5月18日來函同意企業女子壘球聯賽逐步開放觀眾進場，必須滿足保持社交距離、實名制、進出動線分流、飲食衛生落實、建立監督機制等原則，提醒球迷務必配合中華民國壘球協會防疫措施，包含實名制登記取票、入場時交自我健康調查表、測量體溫、消毒雙手、全程戴口罩，現場依室外安全社交距離設立梅花座並固定座位

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(中時 )