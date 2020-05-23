日本實境節目《雙層公寓》，以真人騷形式找來3男3女同居大屋，觀察日常相處互動，受到無數觀眾喜愛，如今傳出22歲日本女摔角手木村花，由於被酸民用不堪字眼辱罵，選擇輕生結束生命，所屬經紀公司稍早證實此噩耗。

木村花參加《雙層公寓》時，因為強硬個性常和其他搭擋爆發口角，讓許多網友留言許多辱罵字眼，不堪遭到網路霸凌的她，先是PO出和愛貓合照，並留下「再見，你要快樂活著」字眼，接著上傳多張血淋淋的自殘照，最後感謝母親將她生下來到這個世界，並以「不被愛的人生」自嘲22年的短暫人生。

雖然粉絲驚覺異狀後溫情喊話，仍無法讓木村花回心轉意，最終仍留下遺憾，而木村花所屬經紀公司也證實死訊，表示會協助家人處理喪事，但對於詳細死因則是低調不做回應。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)