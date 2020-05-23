基隆市警察局第三分局七堵派出所，在昨日(22)晚上10點執行臨檢勤務時，示意一輛違規銀色小客車停下接受臨檢。然而，小客車馬上加速逃逸，員警立即跟上追捕，逃逸小客車最後因車速過快，自撞在八堵路邊。據了解，逃逸駕駛人具有毒品前科，也為基隆地檢署追捕犯人。經警方帶回偵辦後，依毒品和通緝犯移送法辦。

逃逸小客車最後因車速過快，自撞在八堵路邊。(基隆市警察局第三分局)

基隆市警察局第三分局於昨日(22)晚上10點執行臨檢時，發現一台銀色小型車違規欲攔下時，卻上演了警匪極速追逐戰。銀色小型車心虛加速逃逸拒檢，警方立即上前追捕，過程中卻因銀色駕駛人車速過快，在行經八堵路時自撞路邊而被逮捕。

據了解，銀色小型車的駕駛詹姓男子，是基隆地方法院檢察署發布的通緝犯，也具持有非法毒品安非他命前科，同車副駕駛也為毒品同夥人。經警方帶回警局偵辦後後，依毒品、通緝移送地檢署，也開罰拒絕臨檢逃逸的交通違規紅單。

駕駛詹姓男子是基隆地方法院檢察署發布的通緝犯，也有非法毒品安非他命前科。(基隆市警察局第三分局)

(中時電子報)