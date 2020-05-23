低密度膽固醇又稱「壞膽固醇」，是評估冠心病的關鍵指標。(達志影像/shutterstock)

45歲張女士因心臟衰竭緊急就醫，初步檢查發現三條心血管嚴重阻塞，且低密度膽固醇數值超過250mg/dl，相當不尋常，進一步透過基因檢測，才確診為家族性高膽固醇血症。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師王志偉表示，家族性高膽固醇血症是一種遺傳疾病，會造成血液中低密度膽固醇濃度攀升，而低密度膽固醇又稱「壞膽固醇」，是評估冠心病的關鍵指標，當血液中低密度膽固醇濃度過高，容易在血管壁堆積，並與纖維蛋白原、血小板、巨噬細胞等作用，造成血管粥狀硬化，進而阻塞血管，大幅致死風險。

根據2017台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引，其低密度膽固醇需降至70mg/dl以下較為安全，而以往罹患家族性高膽固醇血症患者，會透過服藥方式治療，但療效不佳，且容易肌肉痠痛，故現在經健保署審查醫藥專家會審後，可評估使用血脂標靶抑制劑新藥（PCSK9抑制劑）。

王志偉補充，因急性冠心病再發生率相當高，該抑制劑能有效降低壞膽固醇達50%～60%，根據國外大型研究顯示，亦可協助壞膽固醇超過100mg/dl的急性冠心症患者，降低未來發生重大心血管事件24%、死亡率降低至少三成。

不過，並非每一位患者皆能使用這款新藥，需經由醫師評估，並經健保審核才能使用，針對低密度膽固醇過高者，王志偉提醒，平時盡量以不飽和脂肪取代飽和脂肪、限制含糖類或酒精的食物及飲料，每天多吃蔬菜水果，才能保持血管健康。

延伸閱讀：

(中時電子報)