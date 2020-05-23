心碎！開出「史上字最美罰單」女網心動 帥警甜喊：我結婚了

有網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張交通違規舉發紅單，由於上面的字體工整又漂亮，宛如寫書法般，讓許多網友狂讚「字真的太漂亮了」。事後開單的員警也曝光，是任職於台南市警一分局德高派出所的姜誠，帥氣清秀的長相，讓不少女網友大喊「人帥字又好看」、「求開單」、「想認識」。

開出「史上字最美的罰單」的帥警姜誠(左)，去年已經結婚。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

可是，女網友要心碎了，這名帥氣員警姜誠，已在去年底結婚，目前任職於台南市警一分局德高派出所。分局內的長官交通組組長洪百亮指出，姜誠字會寫得那麼好看，是因為他在國中的課輔班有當過導師，平日對字體書寫就要求端正。

洪百亮還說，姜誠平時值勤時相當的認真，在交通舉發業務的時候，他紅單字跡相當的工整，在執法的態度上相當堅守立場，但說話的方式很委婉，不易發生警民糾紛。

81年次的姜誠，由於長相帥氣，曾協助分局製作宣傳貼圖，並說過「我不缺績效、只要你安全」，打動不少民眾的心。

(中時電子報)