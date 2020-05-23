台男想去越南結婚，但申請自費採檢卻遭拒絕，因不符合工作、奔喪的需求，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，國人若有其他採檢需求的話可聯繫外交部開立證明，就能到全國18家自費醫院自費採檢。

今日指揮中心記者會上有媒體表示，日前接獲投訴有台人要去越南和已懷孕的女友結婚，根據該國入境規定，需有無感染新冠肺炎的聲明書，但該男因不符合自費檢疫規定而被拒絕，指揮中心表示已放寬採檢適用對象，有特殊狀況可打外交部專線申請相關證明供自費採檢之用。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，根據越南的邊境控管政策，現在連越南人也不能入境，我國兩家航空華航和長榮也只開放胡志民和河內2航點。且根據越南檢疫規範，現階段無法接受那麼多國人返國，檢疫量能恐無法應付，因此到該國的所有航班只能是空機去載國人離境。

陳宗彥說，綜合上述原因，從過年前到現在我國非法移工收容中心，已有700多名越南籍移工無法遣送，這部分外交部多次和越南政府協商，希望能減緩我國收容中心的壓力，但對於越南政府檢疫量能碰到的困難也能理解。

陳宗彥說，印尼籍和泰國及移工先後有順利遣送回國，目前僅有越南籍移工仍因該國檢疫規範無法遣送。

(中時 )