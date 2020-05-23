《中國好聲音》第8季5月24日起將在中天綜合台首播，本季除了資深導師那英、庾澄慶繼續坐鎮外，還加入天王級巨星王力宏、李榮浩等兩位新導師，全新選秀規則中，導師間在爭搶學員時，各有2次使用「封麥鍵」的權利，沒想到身為新手導師的王力宏秒出包，瞬間讓那英「消音」，笑翻全場。

《中國好聲音》本季新導師王力宏。（中天綜合台提供）

全場第一位選手上台演出後，馬上獲得4位導師的共同青睞，正當老師們準備開始發表爭搶宣言時，那英的座椅竟突然動了起來，連人帶椅瞬間轉向背面，麥克風也遭消音，原來是新手導師王力宏的手肘「不小心」壓到按鈕，此舉也讓一旁常和那英鬥嘴的哈林大力讚揚：「力宏，我覺得你不小心得太好了，以後有任何事要我幫忙，你就直接說！」

《中國好聲音》讚嘆王力宏封麥那英，導師哈林(左)、王力宏(右)。（中天綜合台提供）

首次在《中國好聲音》擔任導師的王力宏，節目中調皮跑去幫其他導師按下「轉身」，王力宏也在微博發文搞笑道：「我不僅能『公轉自轉』，還能幫其他導師轉」；同樣首次擔任導師的李榮浩，在搶人的時候則是毫不手軟，不斷用「共同點」拉近與學員間的關係，像是對學員洪雨雷說：「轉過來之後，果然是一個『少年感』，跟我也有點像。」搶學員還不忘幫自己打歌，一旁那英馬上吐槽：「他（該名學員）眼睛好大」。

歌唱資歷20多年的「金曲歌后」紀曉君也現身，首次參與選秀節目就獻給了《中國好聲音》，嗓音醇厚、情感濃郁的紀曉君選唱〈偶然〉，用來思念她過世的外婆，但因歌曲性質與個人音色無法融合，唱將級紀曉君竟然沒獲得任何導師的「轉身」，意外遭到淘汰，而導師們事後發現該名選手竟是金曲天后時，紛紛直呼很後悔，那英更是直接對紀曉君喊話：「妳以後不用參賽了，到我們的團隊教唱吧！」想看更多《中國好聲音》精彩內容，5月24日起每週日晚間8時請鎖定中天綜合台36頻道。

《中國好聲音》導師那英被封麥，所以只能比手畫腳。（中天綜合台提供）

《中國好聲音》導師哈林。（中天綜合台提供）

《中國好聲音》本季新導師李榮浩。（中天綜合台提供）

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