美國總統川普在防疫期間搶盡鏡頭，但美國仍未明顯脫離疫情險境，不論是確診人數與死亡人數皆排名全球首位，讓當前總統大選全球民調中，仍輸篤定代表民主黨參選的前副總統拜登一截。不過，川普仍保持砲口對外風格，連親近他的媒體也不放過，責怪報導這則民調新聞的《福斯新聞台》，嗆應該把民調員給炒了。

據美媒《國會山莊》報報導，只要他的民調一旦落後就在推特上發脾氣，這次也不例外，在推特上嗆《福斯新聞》「應該開除假民調員」，「好好看看其他家媒體如《CNBC》或者CNN的民調（不論你信不信）」。

Why doesn’t @FoxNews put up the CNBC POLL or the (believe it or not!) @CNN Poll? Hope Roger A is looking down and watching what has happened to this once beautiful creation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 22, 2020

根據CNN上周公布的民調顯示，川普雖然在全國民調落後拜登（Joe Biden），但在決定大選的關鍵「搖擺州」是領先的；而CNBC本周民調指出，在幾個重要選區中，川普民調是稍微領先的。而福斯新聞21日的民調顯示，拜登有48%的支持率、川普僅有40%，而去年兩位的民調皆為42%，不相上下。福斯新聞民調指出，拜登在65歲以上的投票者佔有優勢，領先17%，在無特定立場的獨立選民中也領先13%。

不過罵歸罵，川普最為頻繁受訪的新聞台，仍是福斯新聞台，他最近才接受福斯新聞「福斯與朋友」的電訪，也接受《福斯商業台》的專訪。不對對於其他會放大對川普批評、甚至讚揚的福斯新聞台主持人，川普仍大力抨擊。

(中時電子報)