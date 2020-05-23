塞爾提克中鋒坎特(Enes Kanter)本月告訴NBA Insider的記者說，他退休之後計畫轉戰WWE，成為一名職業摔角手。事實上WWE已經願意開出合約給他了，過幾年就可以去打。

WWE向來歡迎運動明星客串，俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)曾參加「摔角狂熱32」，把和他體型一樣的大塊頭「大秀哥」給打退場，該屆賽事超過10萬名觀眾進場(AT&T體育場)，收益1.73億美元。另一次有名的是90年末羅德曼(Dennis Rodman)、卡爾馬龍(Karl Malone)在WCW的雙打賽，不是只打比賽，馬龍還參與了摔角場內的劇情，與同伴一起襲擊對手(WCW後來被WWE收購)。

坎特出生於瑞士，全盛期是在雷霆(2014-17)的時候，有場均18.7分與11籃板的戰力，年薪直逼2000萬美元。但他後來沒這麼厲害了，去年2月被尼克釋出，拓荒者只簽他半季，季外由塞爾提克兩年977萬美元接收。他剛滿28歲，還不必急著轉行，他208公分、118公斤的體格很容易在擂台上吸引觀眾目光。

(中時電子報)