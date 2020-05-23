大陸全國人大發言人張業遂21日晚間宣布，人大本會期將審議港版國安法。大陸微信公眾號「青旗沽酒看天下」22日發文稱，21日下午，大陸全國政協主席汪洋用35分鐘的時間致開幕詞，其中一句話看似平淡，實則後勁十足，暗藏機鋒。

那就是，汪洋要求港澳委員「堅定支持完善特別行政區同《憲法》和《基本法》實施相關的制度和機制」。把這句解讀得更明白些，意思是北京將修改制度和機制，讓中國《憲法》和香港《基本法》更好的在香港實施，汪洋要求港澳委員對此支持。

這是去年3月大陸全國政協報告裡沒有出現過的表述，它來源於去年10月底的中共四中全會。四中全會公報當時明確提出，要特區「建立健全」「維護國家安全的法律制度和執行機制」。

種種跡象顯示，四中全會規定的上述任務不是一句空話。北京對於從香港內部解決當地的暴力抗爭亂象和分離傾向，已經不抱任何期望。而北京要入手處理香港問題，除了一般性手段如通過向特首、香港富豪（這方面已越來越無效）施加影響力，通過香港建制派政黨發力以外，還可以運用全國人大常委會對《基本法》的最終解釋權。對《基本法》的解釋權，以及利用《基本法》賦予中央的空間，修改香港的遊戲規則，是中央能著手管制香港的終極法律手段。

現在看來，北京正準備這麼做；由全國人大祭出新的法律手段，來填補香港在國家安全方面的漏洞，已經箭在弦上。

由大陸中央單方面為香港訂立法律的做法，將開「一國兩制」的先河，也凸顯了中央的「全面管治權」和強勢姿態。可以想像，去年港府修訂《逃犯條例》時，已在香港激起如此劇烈的動盪，這次「港版國安法」如果真以上述方式——不經香港立法會通過就直接實施，所激起的反彈還會更激烈，香港社會運動未來幾個月將再次波濤洶湧、驚濤駭浪。

港人從去年就開始討論「攬炒」（同歸於盡），現在看來北京也鐵了心，要從根子上入手管治香港。在冠病疫情全球肆虐的背景下，西方國家此時無瑕再過多的關心香港課題，讓先走出疫情的北京有了一個處理問題的空窗期。再者，當中美戰略對立的態勢已不可挽回，北京的行動也將更少顧忌，香港將進入又一段動盪期。

(中時 )