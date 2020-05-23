民進黨5月24日將改選地方主委，先前鬧出紛爭的台北市已暫停。但北市之外，其實是高雄市、南投縣和宜蘭縣的改選結果更值得關注，一旦結果出爐，將會牽動後續的縣市長大選。

民進黨台北市黨部主委原定5月24日選舉，但因參選人薛凌與王孝維互控，僵持不下，經民進黨中常會決議授權黨主席卓榮泰協調仍破局後，決定暫停舉行，之後將依民進黨【紀律評議裁決條例】進行後續程序，以儆效尤。

然而更有看頭的是高雄市。這場民進黨高雄市黨部主委大戰，由被視為花媽子弟兵的高雄市議員高閔琳，對上綠委趙天麟，還有自稱「善惡黨」主席的林正男以民進黨員加入戰局，形成3搶1局面。但最受注目還是趙天麟對決高閔琳，究竟鹿死誰手，外界高度關切。

民進黨南投縣黨部主委選舉競爭則陷入白熱化，日前候選人簡百聰質疑選舉對手羅美玲壓榨居家服務員，還到地檢署告發侵占；羅美玲21日也到地檢署控告簡百聰反制，並強調忍讓不能求全，唯有奮戰到底！

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉則是新潮流和正國會聯手推宜蘭縣議員陳俊宇，對上宜蘭縣黨部評召吳和信，兩人現呈現五五波激戰態勢。

至於民主進步黨苗栗黨部主委選舉，由縣黨部評議委員張再凱、縣黨部評議委員召集人李貴富、縣議員羅貴星共3人參選，參選人數創新高。

(中時電子報)