經濟部水利署南區水資源局（南水局）今表示，因受連日梅雨鋒面影響，大高雄地區民生用水的重要來源高屏溪，濁度明顯飆升，為免影響民眾，已啟動「伏流水」等機制因應，讓水資源得以正常供應無虞。

「伏流水」機制可在溪水濁度提高時，擔任民生用水的救急角色。（圖／翻攝南水局官網）

南水局指出，所謂「伏流水」是指顆粒較粗土壤下的含水層中，藏有流動性或儲存於砂礫石層中的水源，純淨度符合民生用水標準，可在降雨造成溪流等主要水源混濁時，發揮備援穩定供水功能，此外，旱期時也可暫時用來救急。

而根據監測，5月21日下午2時，高屏溪「攔河堰」達350NTU（濁度單位），22日上游山區降大豪雨後，同一評比時間（下午2時）已飆升到11000NTU，超過30倍，相關單位緊急將取水量由平日的100萬噸，減為35萬噸。

而不足水量，就是由攔河堰上游的伏流水設施支援，目前已給水21萬噸，其餘則由「南化高屏聯通管」（曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫）再支援每日25萬噸，及自來水公司的備援水源補足，讓大高雄民眾可免民生用水短缺之苦。

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(中時電子報)