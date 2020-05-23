中職元年開始就有古巴球員加入，統一獅隊的皮諾出生於古巴、後來入美國籍，近年來中信兄弟則是最喜愛古巴籍球員的球隊，美媒《Call To The Pen》評點那些效力過中職兄弟隊的古巴球員，拿下過世界大賽冠軍的康崔拉斯最大咖，也提到米蘭達以及目前效力樂天桃猿的威拉諾。

《Call To The Pen》提到，亞洲職棒目前共有9名古巴籍球員和1位古巴裔美國籍球員。盤點過去曾效力中職的古巴球員，前大聯盟選手，同時也是古巴聯賽的傳奇球星康崔拉斯（José Contreras）最大咖，他有11年大聯盟資歷，更是白襪隊2005年世界大賽冠軍班底，2015年以43歲加盟中信兄弟，初登板就拿勝投，是歷年第三年長初登板勝投紀錄，也是歷年第二年長的洋投。

而有古巴血統在中職拿下最多勝投的，是目前效力樂天桃猿的威拉諾，他2018年效力兄弟時譯名是紐維拉，生涯3個球季拿過12勝，也曾締造無安打比賽。

文章中提到兄弟似乎是簽下最多古巴球員的隊伍，今年還有米蘭達這位強投，也認為以米蘭達的表現來看，兄弟簽下這名球員相當划算，中信兄弟端出隊史最大合約與米蘭達簽下1年。米蘭達目前先發6場比賽拿下3勝1敗，自責分率2.08、三振數44、每局被上壘率1.05都是全聯盟最佳，看好他是今年中職最佳投手。

(中時 )