2020台南雙壩騎跡二日自行車挑戰賽，23日於台南玉井登場。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

2020台南雙壩騎跡二日自行車挑戰賽，23日於台南玉井登場。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

因新冠肺炎影響，原定3月舉辦的台南雙壩騎跡二日自行車挑戰賽，延至5月23、24日舉行，兩日共有800多人報名，23日早上9 點多在比賽回程時，有3名選手因擁擠發生追撞而摔傷，經警消分別送往台南麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院就醫，其中30歲王姓選手左手腕處撕裂傷深及見骨，傷勢較嚴重。

由台南市玉井區體育會主辦的台南雙壩騎跡二日自行車挑戰賽，吸引全國各地自行車好手與熱愛運動民眾共襄盛舉，有選手說，這是很多人今年參加的第1場自行車賽。

自行車挑戰賽起點與終點均為玉井區體育館，而受連續雨勢影響，賽道部分路線有多處落石，因此與往年路線不同。23日為86公里環南化水庫挑戰賽，24日挑戰環曾文水庫，全程112公里，極富挑戰性。此次同時也舉辦第7屆國際聽障環台賽資格選拔賽。

因應防疫，現場有量測體溫、酒精消毒等措施，台南市警察局玉井分局也加強協助交通疏導工作，出動空拍機攝影協助掌控車流動態，並動員志工協助交管安全維護。

早上在比賽回程時，有3名選手因追撞發生摔車意外，幸好都是輕傷。有選手表示，今年受天氣影響，道路較溼滑，下坡路段就要小心點，成績可能稍受影響，但還是身體安全最重要。

(中時 )