柯叔元主演的《做工的人》，第三集劇情進入轉折，柯叔元長期有用毒習慣，面臨父親過世的打擊而開始出現暈眩、幻覺、幻聽等毒癮發作的狀態，柯叔元表示，「現場演出時，除了自己的狀態，劇組也透過化妝、鏡頭、燈光的魔力，一起呈現出阿欽這個讓人心疼的過程。」

李銘順、柯叔元所呈現的鐵工兄弟「阿祈」與「阿欽」個性大不同，一個樂觀至極，一個悲觀到底，李銘順表示，「從第三集阿祈在餐廳訴說阿欽的感情事，就可以知道他其實很了解弟弟的內心世界。」

柯叔元飾演的「阿欽」，因感情缺口而封閉自我，藉由照顧哥嫂，以為自己有個家；照顧姪子，以為自己有小孩。最新劇情有一場前女友林韋君要他當腹中小孩乾爸的戲，柯叔元有感而發，「這個時候，阿欽的人生光亮了起來，我為這個孩子寫信，一邊寫一邊流淚，雖然愛情曾經傷我很重，但不管是為了什麼，我也有小孩了，一切前嫌盡釋。」

劇中也揭露做工的人心中最無奈的傷痛，就是「職業病」，上週播出時，有眼尖的觀眾發現「阿祈」李銘順眼睛總是紅紅的，原來這是鐵工長期燒電焊所造成的「電光性眼炎」，為了呈現受傷的紅眼狀態，劇組特別訂製能改變虹膜顏色的隱形眼鏡，李銘順表示，「我本身從小到大沒有戴眼鏡，也沒有近視，對於戴隱形眼鏡是非常陌生的，戴上去的感覺就像有一層皮在你的眼睛前面，乾乾的，起初真的很不習慣，後來就適應了。」

《做工的人》阿祈李銘順（左）與阿欽柯叔元（右）兩兄弟在醫院照料生病的爸爸。（大慕影藝提供）

《做工的人》父親過世的打擊，讓劇中有長期用毒習慣的柯叔元開始出現不良副作用。（大慕影藝提供）

《做工的人》李銘順（右）與柯叔元（左）所呈現的鐵工兄弟「阿祈」與「阿欽」個性大不同，一個樂觀至極，一個悲觀到底。（大慕影藝提供）

《做工的人》有眼尖的觀眾發現「阿祈」李銘順眼睛總是紅紅的，這是鐵工長期燒電焊所造成的「電光性眼炎」。（大慕影藝提供）

《做工的人》柯叔元（右）劇中前女友林韋君（左）約見面，請他當腹中小孩的乾爸。（大慕影藝提供）

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