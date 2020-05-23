新冠肺炎疫情逐漸趨緩，許多國家都逐步開始解除門禁措施，希望能夠讓民眾回歸正常生活，日本日前就解除了大阪、京都和兵庫縣等關西地區緊急狀態，當地連鎖店都已經逐步開始恢復營業，也將會提供內用服務。

根據日本媒體《NHK》報導，國際連鎖品牌星巴克及肯德基都正逐步回復正常營業，其中星巴克將在25日開始回復門市內用服務，肯德基也將根據政府規定開始營業並提供內用服務。

除了餐廳之外，教育體系也開始回復正常運作，從6月1日開始，大阪市將會讓學生分批回到學校內上課，預計能夠在6月15日時恢復原本的上課模式。

不過東京等地因為疫情較為嚴重，所以要解除緊急狀態還需要評估，東京都知事小池百合子今22日宣布，首都圈4都縣包括東京都、埼玉縣、神奈川縣和千葉縣，最快在25日將解除緊急狀態，若是成功解封，第一步將會放寬對於博物館、美術館還有體育館等場所的限制。

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(中時電子報)