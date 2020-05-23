原能會今(23)日上午接獲新北市消防局通報，民眾發現蘆洲永安南路一段與中山一路交义口一次發現「燃料棒」，經原能會派員到現場量測表面劑量率最高約每小時6微西弗，不會對民眾造成健康影響，請民眾安心。

原能會下午表示，接獲通報後立即派員攜帶輻射偵測儀器及相關裝備前往處理，現場發現異常物為鋼鐵管件，經量測為管件內沈積垢含釷鈾天然放射性物質，表面劑量率最高約每小時6微西弗，1公尺處為背景值，不會對民眾造成健康影響，至於通報時所述的每小時3毫西弗(3000微西弗)，應該是對輻射劑量的單位誤解所致。

原能會澄清，所發現輻射異常物不是核子燃料棒。燃料棒為核電廠核子保防物件，電廠有完善保安措施與管制，絕不會流出電廠外面，請民眾放心。

原能會表示，為防範輻射污染物質流入鋼鐵廠造成輻射鋼筋事件再次發生，原能會要求國內鋼鐵廠設置門框式偵檢器，並輔導鋼鐵資源回收業者購置輻射偵檢器，當發現輻射異常物件可立即檢測通報，過去也有多次國外進口廢鐵含天然放射性物質被鋼鐵廠攔獲。

原能會指出，對於本案的輻射異常物來源，原能會將深入調查，確保民眾輻射安全。

(中時 )