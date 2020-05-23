在財政部工作的蔡姓男子3月時，在家族LINE群組上，貼文表示「收到重要情報，請大家儲備1個月份的糧良和生活必需品」、「立刻到銀行提領所有存款」、「儲存米、麵、罐頭、根莖類蔬菜。」、「金融崩盤真的會發生」，因其工作地點的關係，造成許多親戚恐慌，其中有人「大義滅親」，將全文截圖檢舉給警察。

警方日前傳喚蔡男，並依違反社會秩序維護法將他送辦，蔡在士林簡易庭開庭時，強調是好心提醒，但簡易庭認為他的言行已造成不安，裁罰他9000元。

簡易庭指出，蔡男在家族群組中，貼文表示接到重大情報，接下來可能發生金融海嘯，要親戚將存款領出，還要儲放1個月糧食。

因蔡在財政部上班，他的言議引發親戚議論，但也有人質疑：「誰跟你說的？ 提錢會造成銀行擠兌，看來很像假消息。」要求他提供消息來源，但蔡當時卻回應：「提1個月生活費應該還好吧？」

簡易庭認為，蔡雖遭質疑仍執意這類說法，主觀上具有散佈謠言的故意，且蔡在開庭出，提供他參考的1篇網路文章，表示相關說法都是從此而出，經查閱後，部分內容包括：「冠狀病毒疫情控制後，黑暗勢力在義大利科多尼奧散播另一品系的基改病毒，在皮亞琴察及科多尼奧爆發…這些地方都是黑色貴族控制的城市…。」

簡易庭認為這份「資料」很像科幻小說，與一般事實資訊有落差，不足為據，蔡男以此當證據根本，可說是臨訟卸責，認定蔡散播謠言，根據社維法第45及63條，裁罰他9000元。

(中時 )