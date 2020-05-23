新冠肺炎疫情稍緩，到夜店飲酒的消費增加，不時發生酒後起衝突的場面，警方通常會將打群架的雙方依妨害秩序罪移送法辦，不過，如果只是單純打群架沒有「烙人」找幫手，檢方不一定會起訴，台北地檢署日前就將一件單純酒後口角的鬥毆案，以沒有妨害秩序的犯意，不起訴處分。

這件鬥毆案發生在今年3月23日凌晨，張姓、翁姓及王姓男子在信義區夜店飲酒，結束離開時與隔壁包廂消費者因互看一眼，對方嗆「看三小」，先是相互叫罵，接著發生全武行，互毆雙方都有掛彩，台北市信義分局員警到場控制場面，張等3人被依妨害秩序罪移送台北地檢署。

檢方偵查中，張等3人坦承因為小事打架，與對方本來不認識，單純是酒後失控，而且從頭尾打架的就是在包廂消費的這3人，沒有找幫手。檢方認為張姓男子等3人是因口角發生肢體衝突，沒有增加鬥毆人數的行為，雙方受傷部分又達成和解沒有提告，打架是因衝突而起，並沒有聚眾的主觀犯意，因此依罪證不足，將張姓男子3人不起訴處分。

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(中時 )