國內旅遊回溫。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情降溫，國內已經連續40日零確診，國內旅遊回溫，台東旅宿業者訂房明顯增加，6月端午節連續假期，訂房率已達6至7成，預估最終可能達到9成，讓苦悶許久的旅宿業者露出難得笑容。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，自從爆發新冠肺炎疫情後，訂房率急降，但隨著多日零確診，5月開始明顯出現團客，不但是國旅回溫，還是直線快速加溫，訂單爆到不行。

潘貴蘭說，鹿鳴溫泉酒店主要是以散客為主，現在每天都有超過20團的訂單，「連她的飯店都訂單爆滿了，其他以團客為主的飯店更不在話下」。也有同業跟她反映，端午節連假，目前的訂房率都已有6、7成，預估達到9成沒問題，旅宿業者終於能鬆口氣了。

至於為何訂單爆量，潘貴蘭研判，可能先前新冠肺炎疫情嚴峻，畢業旅行、員工旅遊多數停辦，如今連續40日零確診，疫情趨緩，所以才放國旅回溫，也希望全球疫情趨緩，讓全球旅宿業重回往日榮景。

台東市區的娜路彎酒店、禾風度假酒店也表示，最近就連平日都有團客，而且是搭遊覽車出遊，顯示連日零確診讓民眾對疫情有信心，最明顯的是端午節連假，2家飯店都有團客訂單，其中娜路彎集團有700多個房間，端午節連假前3天已被預訂客滿。

(中時 )