中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，因應COVID-19(武漢肺炎)疫情，部分國家及地區提升邊境及相關防疫管制措施，並要求入境民眾須檢附相關檢驗證明。考量國內疫情穩定控制中，基於民眾權益及衡酌國內檢驗量能，逐步放寬民眾因緊急情況、工作及出國求學等需求因素，可至指定院所進行自費檢驗，並取得檢驗證明文件。

開放自費檢驗之適用對象，包括一、居家隔離/檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視；二、旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區之民眾；三、工作因素之民眾；四、出國求學之民眾；五、外國或中國大陸、香港、澳門人士出境；六、相關出境適用對象之眷屬。

指揮中心指出，自費檢驗出境之民眾，每人以3個月內申請1次為原則。目前全國指定自費檢驗醫院共18家，提供符合前述適用對象之民眾進行自費檢驗服務。「開放部分民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」公布於疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，提供民眾參考運用。

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，即避免所有非必要旅遊，另提醒自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。

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