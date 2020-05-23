立法院會昨天三讀通過農民退休儲金條例，明年元旦上路。行政院長蘇貞昌今天表示，以後30歲參加退休儲金，最高月繳基本工資的10％，加上老農津貼，年滿65歲之後，農民將會有每個月37K的退休保障。

農委會主委陳吉仲指出，若農民提繳最高比率10％，老農津貼加上退休儲金，30歲提繳35年後，可月領約3.7萬元。目前有農保資格且65歲以下有45萬人，將是受惠者。

蘇貞昌今天在臉書粉絲團發文表示，感謝國會支持，政府兌現政見，農民退休制度即將上線。感謝立院三讀通過農民退休儲金條例，農民退休制度就要推動上線。老農津貼加上農民退休儲金，讓所有農友更安心。

蘇貞昌指出，政府這幾年來擴大農民健康保險，開辦農民職災保險、通過農業保險法、農民退休儲金條例，也依法提高老農津貼，就是讓農友耕作更安全、政府幫忙分散風險、退休有保障。保障農民，就是疼惜台灣這塊土地。

(工商 )