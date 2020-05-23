藝人黃瑄、艾成、楊平23日不畏大雨，站台台北南區扶輪社捐贈捐血車給台北市政府公益活動，艾成透露10年前拍《新兵日記》首次捐血，當時睡眠不足又沒吃飽，所以捐250cc而已就暈眩了好幾天，才知原來捐血要評估考量。本來今天也想捐血，但前一晚忙餐廳「艾叻沙」店面生意，熬夜結果被護理師「退貨」現場無法捐血，艾成說不氣餒，直呼要養好身體要再來試試。

不過近期因疫情趨緩，艾成透露「艾叻沙」業績回溫3成，也感謝民視連續兩次訂購超過百個便當，讓他非常感動。

黃瑄說非常羨慕捐血的人，因為捐血可以促進新陳代謝，但自己有B肝帶原，所以只能用行動呼籲民眾捐血，她說至今參與超過數十場的捐血活動，來彌補自己無法捐血的遺憾，此外她笑說尤其常常在戲劇演出壞女人角色，所以要多多接觸公益活動來洗滌她的罪惡，在捐血活動現場，有年輕情侶直誇她本人超少女，而且親和力百分百，黃瑄也大方與粉絲合照留念。

民視《活力天天樂》主持人楊平也呼朋引伴帶親朋好友到現場捐血，她說捐血一袋就如同消耗650大卡，一旁的護理師則附和表示真的是對新陳代謝非常好。捐血現場楊平還拿起麥克風賣力號召民眾捐血、艾成則開啟直播呼籲粉絲可以多多捐血。

藝人黃瑄、艾成、楊平開心站台台北市南區扶輪社捐贈捐血車給台北市政府活動。（民視提供）

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