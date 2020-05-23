正值紅棗著果期，卻受氣候異常影響，結果率不佳，本應結實纍纍的枝枒如今只見1、2顆果實。（公館鄉農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭巨峰葡萄「石葡萄」受損情形，經二次會勘確認符合天然災害救助標準，農委會公告自5月23日至6月1日受理申請。（卓蘭鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉為縣內紅棗主要產區，也是全國唯一的紅棗專業栽種區，但受到氣候異常影響，今年紅棗果樹出現延遲性花芽分化情形，容易落花且結果率不佳，經縣府、苗栗農改場、農糧署組成勘查小組會勘，初步判定農損面積超過20％，達天然災害救助標準，待農委會正式公告，減輕農民損失。

公館農會總幹事古雪雲指出，公館栽種紅棗面積約90公頃，去年8月以後雨少，果樹於冬天休眠期又碰上暖冬，缺水加上高溫影響花芽分化，正值開花、著果期，卻發新長的枝枒比較短，以往結實纍纍一串應有20、30顆果實，現在卻只看見1顆，第3期花若碰上大雨，結果率可能再下降。

公館鄉公所接獲農民反映，向縣府提報災情，邀集苗栗農改場、農糧署與農會現勘，初步判定受損面積超過2成，符合農業天然災害現金救助標準，現已由縣府函文農委會，盼早日核定公告，減輕農民的負擔。至於農會收購價格是否因此有變化，古雪雲表示，6月將視整體結果量及市場供需與產銷班討論。

同樣受氣候異常影響，卓蘭巨峰葡萄「石葡萄」受損情形，5月19日經過勘察小組二次會勘後，分化結果後的果粒成長大小明顯，從初次會勘判定受損面積6％提升至30％，符合現金救助標準，農委會已公告自5月23日起至6月1日止，由卓蘭鎮公所受理申請案，每公頃可補助9萬元。

(中時 )