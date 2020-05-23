民進黨職改選週日登場，也是蔡英文總統接下黨主席後第一個黨職選舉；雖然選到打起來的台北市黨部主委已被宣布暫停選舉，但是有如縣市長選舉熱身賽的彰化縣，牽動罷韓的高雄市等黨部主委選舉，都是競爭激烈的縣市。

民進黨黨職改選明天5月24日緊接登場，要選出各縣市黨部主委、全國黨代表、縣市黨部的代表。這一路下來，牽動慣例7月登場的全國黨代表大會才是重頭戲；為了擠入民進黨最高權力核心，各派系相爭要派人坐上黨中央九樓中常會那張長桌，與接任黨主席的蔡英文總統比鄰而坐，因此各派系更是擠破頭。

而蔡英文總統及副總統賴清德也分別前往投票。蔡總統將在明天上午9時至孫氏宗祠投票；賴清德也在上午9時，赴台南彰南里活動中心投票。這也是蔡總統回任後，以黨主席身份投票，而賴清德這次投票也換了副總統新身份。

由於這次選舉剛好在疫情期間，黨中央也要求各地方黨部、投開票所要做好防疫準備，且已在投票通知單上請黨員佩戴口罩前往投票，現場備有額溫槍、酒精，進出必須量體溫，並保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離；明天投票時，每隔1到1.5個小時就會暫停投票進行現場消毒。

(中時 )