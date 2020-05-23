40多歲馬姓男子22日凌晨在西園路阿公店喝酒時，遭10餘名惡煞闖入，持刀砍殺毆打馬男，造成他右臂中刀，萬華警方循線追查後，陸續逮捕牽男在內的7嫌到案，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪送辦。

警方調查，馬姓男子與友人21日晚間在西園路某阿公店，與黃姓等2名友人在2樓包廂喝酒，期間疑似發生口角衝突，2名友人悻悻然離開，22日凌晨1時40分，突然有10餘名男子衝入店內，找到馬男就是一陣痛毆，其中更有人攜帶刀具砍殺，混亂中造成馬男右臂中刀。

被打得全身是傷的馬男，事後被送往醫院救治，所幸暫無大礙，萬華警方獲報到場，經調閱監視器追查，日前鎖定參與鬥毆的眾嫌，陸續將黃在內的7嫌逮捕到案。

眾嫌辯稱是幫朋友出氣，有的甚至不認識馬男，警方偵訊後，依傷害及聚眾鬥毆罪將7嫌法辦，另擴大追查在逃的其他參與者，警方強調，民眾酒後滋事、鬥毆，影響社會公眾秩序，警方將秉持鐵腕嚴正執法，並依刑法從嚴究辦，絕不寬貸。

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(中時 )