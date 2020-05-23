蔡英文總統於520就職演說提到，立法院將成立修憲委員會，並推動公民權下修至18歲，回應民意。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今受訪表示，修憲案門檻高，一定要綁2022地方選舉，修憲公民複決才會過，所以時間上一定要算好，節奏必須由執政黨主導，不然就算與明年公投合併，也不會通過修憲門檻。

柯建銘指出，修憲構成要件有「三要」，黨內要有共識、朝野要有共識、社會要有共識，況且修憲的議題很多，除了公民權下修18歲，其他像是考試院跟監察院存廢問題等，很多議題需要討論及尋求共識，目前看來朝野黨團僅對18歲公民權有共識，其他議題還要努力。

柯建銘說，民進黨作為執政黨，要拿回修憲的主導權，修憲委員會成立後，會成立修憲小組，彙整黨籍立委對修憲案意見，並討論尋求共識後，會由黨團提出版本，至於黨版要到什麼程度，還需要經過內部討論後形同共識。

根據憲法增修條文規定，修憲必須經由立委四分之一提議、四分之三出席，且出席四分之三委員決議後，提出憲法修正案，並公告半年後，交付公民投票複決，有效同意票須超過選舉人總額半數，通過後由總統公布。

柯建銘強調，修憲門檻非常高，除了社會要有共識，關鍵因素是要綁大選，如果修憲與明年的公投合併舉行，也因無法達到門檻不通過，修憲公民複決併入2022地方選舉比較適合，因為修憲案必須在9個內完成複決，因此時間要算的非常精準，修憲案公民複決才有機會通過，順利完成修憲案。

(中時 )