台股在這一個月來，三度攻堅11000點，最後均無功而返，莫非，台股真的不怕一萬、只怕萬一嗎？

其實在5/21，第三度攻上11000點之前，台股的多頭氣勢已經嶄露無遺，可以說是萬事俱備、只欠東風，台股絕對有上漲的條件，但唯獨缺乏一個因子─量能。台股自3/19落底以來，一路自8523點，頭也不回的攻上4/17的10710點，而4/17 的成交量2332億，卻也成為這一個多月來天險，即便後來台股再度過高，始終都因為量能無法有效放大，導致「萬一」行情，都僅是曇花一現。時間進入5月之後，更是與2000億這個數字徹底絕緣。

說實在，台股能維持在10900點這個位置，已經非常不容易，但短線上，若要有效化解11000點這個整數關卡，並將壓力轉變為支撐，則需要8字箴言─「眾志成城、一股作氣」，也就是說，需要法人與散戶一同力拱，將量能擴張到2400億以上，並且最好在衝破11000點之後，續航力能夠多堅持2-3天，換句話說，最好能夠直接看到11300點以上，這麼一來，市場才會對於11000點這個數字，重新定義。

現在大家最擔心的，莫過於三度攻堅11000點失利後，就技術分析的角度來看，儼然已經形成一個「三尊頭」的型態了！但所幸，目前季線與月線的位置緊貼在10557點與10760點，這兩條線仍具備相當的撐盤效果，即便台股修正，空間也有限。

同時我們可以留意到，若以季線(MA66)來看，目前的扣抵位置位於2/17的高檔11763點，但半個月後的扣抵位置，將會來到3月股災的起點，也就是說，未來的半個月到一個月，將是季線由負轉正的關鍵時刻。就算短線上，台股不由量能發動攻勢，只要能夠持續挺在相對高檔，接下來，就可以由季線來主導攻擊，不過這個時間點，就大致會落在6月底過後了！

因此，目前的操作策略很簡單，我們分成兩個區塊來看。台股短線缺乏量能，就是因為近期中美之間的衝突頻傳，市場充滿不安定感，若要補量攻擊，則需要利多加持。此時我們可以留意，如果那天中美關係趨緩，而台股又挾帶2400億的大量突破11000點，這個時候，千萬不要客氣，要勇於追價。

而若利多遲遲不來，那麼即是考驗耐心的時刻了！6月的上旬與中旬，台股的表現勢必不會太好，但千萬別忘了我上一段所說，轉機在6月底、7月初即有可能浮現，因此6月進入下半段之後，可就要讓自己隨時準備進入備戰狀態囉！

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時電子報)