美國商務部宣布，將大陸33家企業以及機構列入實體清單，等於是這些實體被迫暫停與美國企業的業務往來，這是繼去年11月大陸監視器巨頭海康威視等28個實體遭到制裁後，美國貿易黑名單持續緊縮陸企在國際市場的生存空間。對此，中興通訊2018年遭川普政府再度封殺，起源於美國貿易代表署(USTR)依據「301調查報告」，美國商務部作出的行動，隨後引爆了陸美貿易戰的開端。

相較於大陸電信設備巨頭華為於2019年被列入實體清單（EL），中興通訊原本在2016年3月就被列入實體清單，2018年4月才被列入更有殺傷力的情節嚴重拒絕交易對象清單（DPL），一度讓中興通訊瀕臨破產邊緣，同時陸美關係也在此時急遽惡化，最終在2018年7月陸美貿易戰正式開打。

回到貿易戰前萌芽時刻，美國總統川普2017年8月14日授意USTR針對大陸在智慧財產權上是否損及美國利益，依照《1974年貿易法》第301條啟動調查；2018年3月22日301調查出爐，指出大陸的確強迫美企強制技轉、竊取商業機密等，並在4月初雙方相互要脅將加徵關稅，直至美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）宣布，禁止美企供貨大陸電信設備商中興通訊，為期7年，開始從政治實體的對抗，延伸至企業。

為此，大陸貿易談判代表開始進行協商，期間也引爆白宮內部鷹派跟鴿派之間的紛爭，中興通訊最終在6月5日與美國政府簽署原則性協議，中興事件告終。然而，川普政府仍在7月正式對來大陸340億美元進口商品加徵25%關稅，北京當局也回擊，針對美國農產品加徵報復性關稅，並限制美國大豆進口，美國農業遭到重擊，陸美貿易戰也越演越烈。

(中時電子報)