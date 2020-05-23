陳玉慧發文。（圖／翻攝自陳玉慧臉書）

羅志祥（小豬）先前在520當天無預警曬出給周揚青的懺悔信，內容提到兩人交往點滴，更向周揚青道歉，有意復合，對於多人運動等爭議點閉口不談，疑有意完全切割愷樂。對此，美女作家陳玉慧昨發文說：「妳當時真不該道歉」，隔空對愷樂喊話。

陳玉慧先前就預言羅志祥跟周揚青應該會復合，「只是需要轉折和時間」，如今羅志祥如她所言積極行動求復合，陳玉慧則想到被邊緣化的愷樂，心疼認為她當時不該道歉，「看到妳一路還在裝笑，真的很為妳難過。人生不能再用波浪號，而且何必和那種人在一起？」

陳玉慧也表示，愷樂和周揚青都是處女座，前者卻沒學危機管理，她指出愷樂的問題是沒有走出自己的路，沒有塑造自己個性，導致如今出現在事件中，標籤只有「旗下女藝人」，期待愷樂努力學會反擊，網友回應：「這兩個處女座差很多」、「女人的反擊⋯⋯最狂的是互通經驗」、「她犧牲太多了，應該反擊了！」。

(中時電子報)