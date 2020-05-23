士林分局芝山岩派出所在上週接獲1名老婦迷路通報。警方抵達現場，發現老婦四處游蕩立即帶回，經由警察系統調查後，進而聯繫到老婦女兒。據了解，婦人是和女兒前往醫院後先行上車等待，待女兒回到車上時卻發現母親不見蹤影，當下尋人無穫相當著急，在接到警方來電後才放心趕緊前往帶人，婦人目前已安全返回家中。

經警方調查，該名老婦持有身心障礙手冊。然而婦人凡走過必忘記，因此員警先行將婦人帶回局裡安置，隨即使用警用系統查詢、比對婦人資料，聯繫婦人家屬帶回。

據婦人家屬表示，婦人在下午2點和女兒一同前往陽明醫院準備為家人安排病床，女兒先行將婦人安置車上等候。在下午4點返回車上時，發現婦人不知去向，心急如焚在醫院周邊尋找，直到接到警方電話才鬆了一口氣。婦人持有身心障礙手冊，只要一離開家中，即刻會忘記自己所在何處，幸好員警即時發現，並通知家屬前來帶回，尚未發生任何意外。

警察局呼籲，家中若有年長者應多加注意活動範圍並協助配戴手飾，發現走時應立即通知警方，才免於造成悲劇發生。

(中時電子報)