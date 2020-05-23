新北市一名人妻與老公２０１６與丈夫在加拿大結婚，同時定居，人妻得知丈夫有小三，２人還返台同居，由警察陪同到現場抓姦，結果看到老公只穿一條內褲前來應門，小三則全裸躲在棉被裡，人妻看到這一幕心碎，加上丈夫離婚意志堅定，萬念俱灰下，決定對2人提告，求償１００萬元。

據「東森新聞雲」報導，人夫辯稱，夫妻倆自從孩子出生後，常為了姓氏與教育問題爭執不斷，且妻子又不讓他與前妻所生的孩子來往，2019年在沒告知他的情況下，將孩子帶回台灣，才會造成夫妻間鴻溝愈來愈深，婚姻關係無法挽回，後來接受律師建議，先與妻子分居，隨後完成餐廳事業交接手續搬離加拿大。小三則否認與人夫同居、同床共枕，沒有介入他人家庭。

新北地方法院勘驗事證後發現，小三曾與人夫十指緊扣走下捷運站樓梯，又挽手共撐一把傘，抓姦當天也有照片為證，不採信2人說詞，判決應連帶賠償正宮25萬元。

(中時電子報)